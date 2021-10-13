Teseyyüp ne demek, TDK'ya göre Teseyyüp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teseyyüp ne demek? Teseyyüp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teseyyüp kelimesi. Peki teseyyüp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teseyyüp nedir, teseyyüp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TESEYYÜP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teseyyüp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teseyyüp kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre teseyyüp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kayıtsızlık, tembellik, ihmalcilik

