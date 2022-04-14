Teshil ne demek, TDK'ya göre Teshil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teshil ne demek? Teshil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teshil kelimesi. Peki teshil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teshil nedir, teshil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TESHİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teshil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teshil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre teshil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kolaylaştırma



TESHİL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- teshil etmek

