TESK Başkanı Palandöken'den okul servisleri ile ilgili paylaşım: ''Yaş sınırı kaldırılsın!''
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs sürecinden dolayı 1,5 senedir çalışmayan okul servis araçlarındaki 12 yaş sınırının salgın bitinceye kadar kaldırılması gerektiğini belirtti.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, twitter üzerinden yaptığı açıklamada okul servis araçlarının koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle 1,5 yıldır çalışmadığını belirterek, bu araçlar için 1 Temmuz'da dolacak 12 yaş sınırı kuralının salgın bitinceye kadar kaldırılması gerektiğini bildirdi.
Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen kesimlerden birinin de servis araçları olduğunu belirten Palandöken, bir yılı kazançsız ve kontak açmadan geçiren bu kesim için yeni araç almanın ya da yenilemenin imkansız olduğunu ifade etti.
Palandöken, açıklamasında "2019-2020 yıllarında 12 yaş sınırında olan okul servis araçları için yaş aranmama şartı getirilmişti ve bu süre 1 Temmuz'da sona eriyor. Her yıl bakımı yaptırılan, normal şartlarda değişmesi için neredeyse hiçbir sebep olmayan bu araçlar, salgın döneminde tamamen otoparklarda durdu. Bu esnaf kesimimizin aracını yenileyecek gücü yok. Kısa süre içinde servisçi esnafımızın bu talebi karşılanmalı ve her yıl değil, salgın sonuna kadar 12 yaş şartı kaldırılmalı." dedi.
Okul servis araçları pandemi nedeniyle 1,5 yıldır kontak açamadı ve bu esnada araç yaşı geçen, geçmek üzere olan veya 12 yıla yaklaşan araçlar var. Bunun için 12 yaş sınırının COVİD-19 nedeniyle aranmaması esnafımızı rahatlatacaktır.— Bendevi Palandöken (@B_Palandoken) April 24, 2021