TESK Başkanı Palandöken'den okul servisleri ile ilgili paylaşım: ''Yaş sınırı kaldırılsın!''

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, twitter üzerinden yaptığı açıklamada okul servis araçlarının koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle 1,5 yıldır çalışmadığını belirterek, bu araçlar için 1 Temmuz'da dolacak 12 yaş sınırı kuralının salgın bitinceye kadar kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen kesimlerden birinin de servis araçları olduğunu belirten Palandöken, bir yılı kazançsız ve kontak açmadan geçiren bu kesim için yeni araç almanın ya da yenilemenin imkansız olduğunu ifade etti.

Palandöken, açıklamasında "2019-2020 yıllarında 12 yaş sınırında olan okul servis araçları için yaş aranmama şartı getirilmişti ve bu süre 1 Temmuz'da sona eriyor. Her yıl bakımı yaptırılan, normal şartlarda değişmesi için neredeyse hiçbir sebep olmayan bu araçlar, salgın döneminde tamamen otoparklarda durdu. Bu esnaf kesimimizin aracını yenileyecek gücü yok. Kısa süre içinde servisçi esnafımızın bu talebi karşılanmalı ve her yıl değil, salgın sonuna kadar 12 yaş şartı kaldırılmalı." dedi.