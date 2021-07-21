TESK Genel Başkanı Palandöken açıkladı: Araçlarda ÖTV ve faiz indirimleri bekliyoruz!

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, başta ticari araçlar olmak üzere binlerce kişinin aracını yenileceğini hatırlatarak ÖTV indirimi beklendiğini belirtti. Özellikle ikinci el araç piyasasında yaşanan durgunluğa vurgu yapan Palandöken, "Yaş nedeniyle çalışamaz duruma gelen okul servis araçları, taksi ve benzeri birçok ticari aracın yenilenmesi gerektiği unutulmamalı. Bununla birlikte şahsi aracını da yenilemek, satmak isteyen binlerce vatandaş var. Piyasaların canlanması için ticari araçlar başta olmak üzere tüm araçlar için ÖTV indirimi yapılmalı. Bankalar da taşıt kredilerinde elini taşın altına koyarak faizlerde indirim yapmalı" dedi.

"HEM ESNAFI HEM PİYASALARI RAHATLATIR"

Başta ticari araçlar olmak üzere tüm araçlar yenilenirken yaşanan pandeminin olumsuz etkilerinden dolayı bir defaya mahsus ÖTV indirimi verilmesinin teşvik edici olacağını hatırlatan Palandöken, yeni bir araç alınmak istendiğinde vergiler ile aracın fiyatının neredeyse iki katına çıktığını, üstelik araç fiyatlarının kur nedeniyle son 4 yılda yüzde 200 gibi yüksek bir oranda artış gösterdiğini belirterek "Fiyatlar böyle iken, esnafımızın 2 yıldır durumu ortadayken, geçtiğimiz yıllarda yapıldığı gibi yeniden araç alımlarında ÖTV indirimi yapılması hem esnafı hem piyasaları rahatlatır" şeklinde konuştu.

ÖTV İNDİRİMİNİN HURDA TEŞVİKİ İLE DESTEKLENMESİ

Palandöken ÖTV indiriminin devletin zararına değil yararına olduğuna değinerek, "ÖTV indirimi bütçede açık yaratarak devlete zarar ettirmek yerine, tam tersi araçların yenilenmesiyle hem piyasalar zincirleme olumlu etkilenecek, hem üretim ve yatırımların artmasıyla istihdama katkı sağlanacak, hem sanayinin hurda ihtiyacına destek olunacaktır.

Hatta bu ÖTV indiriminin hurda teşviki ile de desteklenmesi, hurda ithalatımızı azaltarak sanayicinin yüzünü güldürürken cari açığa da olumlu katkı yapacaktır" dedi.