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  3. Teşkilat 4. bölüm fragmanı yayınlandı! "Biz buraya senin ailenin intikamını almaya gelmedik!"

Teşkilat 4. bölüm fragmanı yayınlandı! "Biz buraya senin ailenin intikamını almaya gelmedik!"

TRT1'in büyük ses uyandıran dizisi Teşkilt'ın 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Pascal'ın peşinden Berlin'e giden ekip karşılarına çıkan engelini aşıyor. Bol aksiyonlu yeni bölümde yine izleyici nefesini tutacak. İşte Teşkilat 4. bölüm fragmanı...

Kurulan bir oyun ile Pascal’a saldırı talimatını veren “Şirket”e ulaşmanın kapısı aralanıyor. Bu kapı, ekibi önce Berlin’e ardından Berlin’de pek çok ülkeden düşmanın bulunduğu bir pazarlık masasına götürüyor. Pazarlık masasında çıkan olay sonucunda ise ekip ile Almanlar arasında gerilim artıyor.

Zehra ve ekibin gözdesi Serdar arasındaki ipler iyice geriliyor. Ekip, Zehra Serdar'a Berlin'e ailesinin intikamını ve kendi kişisel hesabını kapatmak için gelmediklerini söylüyor.

Teşkilat 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Biz buraya senin ailenin intikamını almaya gelmedik

Pascal'ın peşinden Berlin'e giden Serdar'ın nazilere karşı harekete geçmesi dikkatlerden kaçmıyor. Ekibin bir diğer üyesi olan Hulki ise bir bilardo salonunda ırkçılarla bir kavganın içerisinde buluyor kendisini. Bol aksiyonun olduğu yeni bölüm fragmanı ise heyecanı doruğa çıkarıyor.

İşte Teşkilat 4. bölüm fragmanı...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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