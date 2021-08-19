Teşkilat dizisinden kötü haber! Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!19 Ağustos 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?SON DAKİKA! PFDK'den Marcao'ya 8 maç ceza!SON DAKİKA! Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitimde aşı açıklaması: ''Devlet Hastanelerinde ücretsiz yapılabilecek!''Randers - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi play-off maçı canlı izle | Star TV canlı yayın izle linkiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitimde aşı açıklaması: ''Aşı olmayan öğrenci ve öğretmene PCR testi zorunlu olacak!''Çin'den yeni sistem yolda! Depremi önceden saptayabilecek!Sel bölgesinde duygulandıran fotoğraf! Atatürk portresindeki çamuru elleriyle temizledilerÖzel okullar hazırlıklarını tamamladı! Yüz yüze eğitime 6 Eylül'de başlanıyor!İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Teşkilat dizisinden kötü haber! Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'ta oynayan başarılı oyuncu Mesut Akusta, Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncu, tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı.

Teşkilat dizisinden kötü haber! Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin ünlü oyuncusu Mesut Akusta, Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi.

Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı.

Teşkilat dizisinden kötü haber! Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!

EŞİ DUYURDU

Oyuncu Akusta’nın eşi Safak Ozbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

Teşkilat dizisinden kötü haber! Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!

DİZİDEN AÇIKLAMA

Diziden yapılan açıklamada; ''Teşkilat' dizimizde rol alan kıymetli oyuncumuz Mesut Akusta, bugün Ankara’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştır ve şu anda yoğun bakımda tedavisine devam edilmektedir. Tims&B olarak süreci yakından takip ettiğimizi bildirir, Mesut Akusta'ya acil şifalar dileriz'' ifadelerine yer verildi.

Teşkilat dizisinden kötü haber! Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi!

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