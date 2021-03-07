Teşkilat dizisinin Pınar'ı kimdir? Ezgi Şenler kimdir?
Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği Teşkilat dizisi, TIMS&B Productions imzası taşıyor. Dizinin yayınlanan ilk fragmanı ile dikkat çekerken merak konusu oldu. Peki Teşkilat dizisinin Pınar'ı kimdir? Ezgi Şenler kimdir? Detaylar haberimizde...
TRT1 yeni iddialı dizisi Teşkilat izleyici karşısına çıkmak için gün sayarken, oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Peki Teşkilat dizisinin Pınar'ı kimdir? Ezgi Şenler kimdir? İşte ayrıntılar...
TEŞKİLAT DİZİSİNİN PINAR'I KİMDİR?
Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır. 9 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Çocuk Balesi Bölümü'ne iki yıl eğitim almıştır.
EZGİ ŞENLER KİMDİR?
Teşkilat dizisinde Ceren karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Ezgi Şenler'in detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...
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