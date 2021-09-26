Ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Teşkilat'ta Roza karakterine hayat veren oyuncu Lara Domaç merak konusu oldu. Biz de haberimizde Teşkilat dizisinin Roza'sı Lara Domaç kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

TEŞKİLAT DİZİSİNİN ROZA'SI LARA DOMAÇ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Reklam ve dizi film oyuncusu olan Lara Domaç 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1,65 cm boyunda ve 50 kilo olan 22 yaşındaki Domaç, 2019 yılında katıldığı Sinema Güzeli Yarışmasında Türkiye 3.cüsü oldu.

DİZİLERİ

20 Dakika ( 2013 )

Kamera karşısına ilk defa 13 yaşında bir reklam filmi ile çıkan Lara Domaç 2013 yılında 20 Dakika dizisinde rol aldı. Bir sezon 25 bölüm yayınlanan dizisinin konusu şu şekildedir: “ Mutlu bir evlilik yaşayan Ali ve Melek Halaskar çiftinin bir gece Melek'in bir cinayetle suçlanarak hapse girmesiyle altüst olması ve kocası tarafından hapishaneden kaçırılmasını konu alındı. “

Bir Yeraltı Sitcom’u ( 2021 )

Lara Domaç, Hasan Can Kaya’nın dizisi Bir Yeraltı Sitcom’u adlı yapımda Duygu karakterini canlandırıyor. Exxen platformunda yayın hayatına devam eden dizinin konusu: “ İstanbul’un Güngören semtinde dar gelirli ailesiyle yaşayan ve günün birinde komedyen olmak isteyen Hasan Can Yaya’nın hayalleriyle, hayatın gerçekleri birbirine karışıyor. “Lara Domaç’ın Duygu karakterini canlandırdığı dizi 10. bölümü ile mayıs ayında sezon finali yapmıştır.

Teşkilat ( 2021 )

Lara Domaç şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Roza karakteri ile karşımıza çıkıyor. Teşkilat dizisinin konusu: “ Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına” inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır. Ankara'daki SİHA fabrikasına terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri tarafından organize edildiği tespit edilir. Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı içinde gizli bir tim kurulur. Bu timin amacı saldırının arkasındaki güçleri tespit etmek ve ortadan kaldırmaktır. “