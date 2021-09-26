TRT 1 ekranlarında yayınlanan, izlenme rekorları kıran Teşkilat dizisine Yıldırım karakteriyle dahil olan Gürkan Uygun'un hayatı merak ediliyor. Peki Teşkilat dizisinin Yıldırım'ı Gürkan Uygun kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

TEŞKİLAT DİZİSİNİN YILDIRIM'I GÜRKAN UYGUN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Gürcü asıllı olan Gürkan Uygun 27 Mayıs 1974 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğdu. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı ve 1990 yılında amatör tiyatroya başlayan Uygun İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. 1994 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol aldı. Kurtlar Vadisi serisinde Memati Baş karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini oynadı. 2013-2015 tarihleri arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini canlandırdı. 2018-2020 yılları arasında Payitaht: Abdülhamid dizisinde Halil Halit Bey karakterini canlandırdı. 2020'de yayınlanmaya başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu adlı dizide Hasan Sabbah'ı canlandırdı.

TEŞKİLAT YILDIRIM KİMDİR?

Gürkan Uygun, dizide hayat vereceği Yıldırım karakteriyle ekibin yeni belalısı olacak. Ekibin yeni lideri Halit Başkan'la olan geçmişi nedeniyle ekibin içindeki dengeleri de etkileyecek olan Yıldırım, karizması ve zekası ile ortalığı fena karıştıracak. Kamuoyunun hayırsever bir iş adamı olarak tanıdığı Yıldırım, perde arkasında ise uluslar arası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi