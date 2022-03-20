Teşkilat Mete başkan diziden ayrılıyor mu, öldü mü? Mesut Akusta Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

'Teşkilat Mete başkan diziden ayrılıyor mu, öldü mü?' soruları TRT 1 ekranlarında sevilerek takip edilen Teşkilat'ın 40. bölüm fragmanının yayımlanmasıyla birlikte internet arama motorlarının en çok arananlar listesinde yer alıyor. Pazar günü ekranlara gelecek yeni bölümün fragmanında Mete Başkan'ın vurulması izleyiciyi merak içerisine soktu. Peki Mesut Akusta Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

TEŞKİLAT METE BAŞKAN DİZİDEN AYRILIYOR MU, ÖLDÜ MÜ?

Ekranlarda getirilen fragmanda Yıldırım'ın Mete Başkanı vurduğu ve son sahnede ise ekrana gelen mezar taşında da Mete Başkan'ın adının yazdığı görüldü. Dizinin izleyicileri bu görüntüleri merakla beklerken yayınlanan ilk fragmanda ise Mete Başkan'ın "Teşkilat'a ömrünü vermenin bedeli bu" şeklindeki sözleri dikkat çekmişti. Parçalar bir araya getirildiğinde akıllara ilk olarak ölüm haberi gelirken yeni bölüm yayınlanmadan bu bilgiler netlik kazanmayacak.

MESUT AKUSTA TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILDI?

Meta başkan karakterine hayat veren Mesut Akusta'nın dizideki geleceği merakla beklenirken daha önce de sağlık sorunları nedeniyle diziye bir süre ara verdiği akıllara geldi. Yine böyle bir durumun olabileceği ifade edilirken dizinin gidişatına göre senaryo gereği de ayrılabileceği dile getiriliyor. Tüm bunlar sadece bir söylentiden ibaretken yeni bölüm yayınlanmadan gerçek öğrenilemeyecek.

Öte yandan son dönemde Mete başkanın teşkilat dizisindeki görevine daha fazla devam etmek istemediği ve diziden ayrılmayı istediği haberleri sosyal medyada konuşulanlar arasındaydı. Bu sebeple de Mete başkanın vurularak diziden ayrılabileceği ifade edildi.