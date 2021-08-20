Usta oyuncu Mesut Akusta'dan geçtiğimiz akşam üzen haber geldi. Eşinin ve kanalın yaptığı açıklamaya göre 57 yaşındaki oyuncunun beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Biz de bunun üzerine Teşkilat'ın Mete Başkan'ı Mesut Akusta'nın sağlık durumu nasıl? Sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik...

TEŞKİLAT'IN METE BAŞKAN'I MESUT AKUSTA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde başarılı performansıyla dikkat çeken usta oyuncu Mesut Akusta Çankaya'daki evinde beyin kanaması geçirdi.

Ailesi tarafından çağrılan ve adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı.

Oyuncu Akusta’nın eşi Safak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

Diziden yapılan açıklamada; ''Teşkilat' dizimizde rol alan kıymetli oyuncumuz Mesut Akusta, bugün Ankara’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştır ve şu anda yoğun bakımda tedavisine devam edilmektedir. Tims&B olarak süreci yakından takip ettiğimizi bildirir, Mesut Akusta'ya acil şifalar dileriz'' ifadelerine yer verildi.

Mesut Akusta'nın tedavisine devam ediliyor.