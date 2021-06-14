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Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal Yurtçu'yu birde böyle görün! Bakın nasıl pozlar paylaştı!

Son olarak TRT 1'in MİT dizisi Teşkilat ile ekranlara gelen güzel oyuncu Deniz Baysal Yurtçu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğrafları olay oldu. Başarılı oyuncu duru güzelliği ile kendine hayran bırakırken, paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.

Teşkilat’ın Zehra’sı Deniz Baysal Yurtçu'yu birde böyle görün! Bakın nasıl pozlar paylaştı!

TRT 1'in MİT dizisi Teşkilat'ta Zehra karakterine hayat veren Deniz Baysal Yurtçu, sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı.  Eşi Barış Yurtçu ile birlikte Ege sahillerine giden oyuncu tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. 

ÇEKİMLERİN ARDINDAN SOLUĞU TATİLDE ALDI

Teşkilatın Zehrası Deniz Baysal Yurtçuyu birde böyle görün! Bakın nasıl pozlar paylaştı!

TRT 1'de ekrana gelen ve geçtiğimiz hafta sezon finali yapan Teşkilat dizisinde MİT ajanı Zehra'ya hayat veren Deniz Baysal Yurtçu,  sergilediği başarılı performansı ile adından söz ettirdi. Oyunculuğu ile dikkatleri üzerine geçen Deniz Baysal Yurtçu, tatil fotoğrafları ile de magazin gündemine geldi. 

Teşkilatın Zehrası Deniz Baysal Yurtçuyu birde böyle görün! Bakın nasıl pozlar paylaştı!

Müzisyen eşi Barış Yurtçu ile birlikte Çeşme'ye giden güzel oyuncu, güneşin ve denizinin keyfini çıkarıyor.

Teşkilatın Zehrası Deniz Baysal Yurtçuyu birde böyle görün! Bakın nasıl pozlar paylaştı!

Yoğun çekim programının yorgunluğunu üzerinden atan Yurtçu, Instagram hesabından da sık sık tatil paylaşımları yapıyor.

Teşkilatın Zehrası Deniz Baysal Yurtçuyu birde böyle görün! Bakın nasıl pozlar paylaştı!

Instagram'da 4,5 milyon takipçisi bulunan Deniz Baysal Yurtçu'nun tatil pozları dakikalar içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.

Teşkilatın Zehrası Deniz Baysal Yurtçuyu birde böyle görün! Bakın nasıl pozlar paylaştı!

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