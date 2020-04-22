Teslim olan PKK'lıdan koronavirüs itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ikna çalışmaları ile 8 senedir bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda olan H.A. adlı terörist bu akşam Mardin'in Nusaybin ilçesinde teslim oldu.

Böylece; bu sene terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 72'ye yükseldi.

"BENİM GİBİ KAÇMAK İSTEYEN BİRÇOK KİŞİ VAR, YAŞAMAK İSTİYORLARSA BİR AN ÖNCE KAÇSINLAR"

Bu arada güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgüt mensubu H.A'nın gözyaşlarıyla verdiği ifadesinde Suriye'deki durumun çok kötü olduğunu anlatarak, "Salgın yüzünden birçok örgüt mensubu hastalandı. Hastalananlara intihar eylemi yapmaları dayatılıyor. Benim gibi kaçmak isteyen bir çok arkadaşım var. Buradan sesimi duyan arkadaşlarım yaşamak istiyorlarsa bir an önce kaçsınlar." şeklinde ifade verdi.

Öte yandan Suriye'den, teslim olan örgüt mensubunu doğrulayan haberler gelmeye devam ediyor. Suriye'de örgütün kontrolündeki bölgelerde salgının kontrolden çıktığı, halkın ilaç ve tedaviye ulaşımının olmadığı, fırsat bulması halinde Türkiye'ye kaçmaya çalışacak çok sayıda örgüt mensubu olduğu da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.