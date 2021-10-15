Teşrih ne demek, TDK'ya göre Teşrih kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teşrih ne demek? Teşrih TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teşrih kelimesi. Peki teşrih ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teşrih nedir, teşrih kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEŞRİH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teşrih kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teşrih kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre teşrih kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama

- Anatomi

- İskelet



TEŞRİH CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- O uğursuz teşrih atlasını hazırlamaya da işte böyle başladı.



TEŞRİH KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- teşrih etmek



TEŞRİH KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- teşrihhane, teşrih masası

