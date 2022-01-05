Teşrii Kuvvet ne demek, TDK'ya göre Teşrii Kuvvet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teşrii kuvvet ne demek? Teşrii kuvvet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teşrii kuvvet kelimesi. Peki teşrii kuvvet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teşrii kuvvet nedir, teşrii kuvvet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEŞRİİ KUVVET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teşrii kuvvet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre teşrii kuvvet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yasama gücü

