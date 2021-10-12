Teşrik ne demek, TDK'ya göre Teşrik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teşrik ne demek? Teşrik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teşrik kelimesi. Peki teşrik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teşrik nedir, teşrik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEŞRİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teşrik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teşrik kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre teşrik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yaptığı bir işe bir kimseyi ortak etme



TEŞRİK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- teşrikimesai

