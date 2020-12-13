Test yaptırmadan pozitif çıktı! Emniyete giderek şikayetçi oldu

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'da meydana geldi. Harun Şahin isimli bir vatandaş, kayıp ehliyetindeki TC kimlik numarasıyla koronavirüs testi yaptırıldığını, testin sonucunun ise pozitif çıktığını söyledi.

Filyasyon ekipleri Harun Şahin'e koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

İlaç vermek için evine gelmek isteyen ekiplere test yaptırmadığını açıklama çalışan Harun Şahin, "Dün akşam saat 19.01'de Okmeydanı Hastanesi'nde test vermişsiniz" cevabını aldı. Öte yandan Harun Şahin'e evden çıkmaması konusunda uyarı da yapıldı

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Telefon görüşmesinin ardından HES uygulamasına bakan Harun Şahin, 'Riskli' olduğunu gördü.

Koronavirüs testi yaptırmamasına rağmen testinin nasıl pozitif çıktığına bir anlam veremeyen Harun Şahin, daha önce ehliyetini kaybettiğini ve testi yaptıran kişinin de ehliyeti bulan kişi olabileceğini düşündü.

Harun Şahin, hastane polisine müracaat ederek güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesini istedi. Bunun üzerine yapılan inceleme sonucunda koronavirüs testi yaptıran kişinin kendisi olmadığı tespit edildi.

Şahin, yapılan düzeltmeyle HES uygulamasındaki 'riskli' durumunun 'risksiz'e döndüğünü belirtti.

ŞAŞKINLIK YAŞADI

Başkasının kimliğiyle kredi çekildiğini, şirket açıldığını çok duyduğunu ancak başka birinin kimliğiyle test yaptırıldığını ilk defa duyduğunu ve bunun da kendi başına geldiğini ifade eden Harun Şahin şunları söyledi:

"Normalde hep 'Adına şirket açılan, telefon hattı alınan' gibi şeyler basından duyarız ama başkası adına corona testi yapıldığını hiç duymamıştım o da benim başıma geldi. İstanbul Okmeydanı Hastanesi'nde adıma koronavirüs testi yaptırılmış ve pozitif çıkmış. Filyasyon ekibiyle görüştük ve durumu onlar bildirdi. Okmeydanı Hastanesi'ne müracaat ettik oradaki kameraların kontrolüyle ilgili. Herkes maskeli ve sanırım kimlik ibrazı yapılmamış sadece TC numarası söylenmiş. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi adıma korona testi yaptıranı arıyorum. İnşallah ararken corona olmayız. 'Yaşa ki neler göresin' derler, insanın başına her şey gelirmiş. Bundan 8-10 ay önce ehliyetimi kaybetmiştim. Ehliyetimi bulan kişinin test yaptırdığını tahmin ediyoruz. Polis ekipleri şu an takipte bulmaya çalışıyor ama kişinin ağzı maskeli olduğu için çok bir şey çıkacağını da sanmıyorum."