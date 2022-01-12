Testosteron ne demek, TDK'ya göre Testosteron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Testosteron ne demek? Testosteron TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi testosteron kelimesi. Peki testosteron ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre testosteron nedir, testosteron kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TESTOSTERON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Testosteron kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Testosteron kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre testosteron kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erkek cinsiyet hormonu

