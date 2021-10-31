Tesviye ne demek, TDK'ya göre Tesviye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tesviye ne demek? Tesviye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tesviye kelimesi. Peki tesviye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tesviye nedir, tesviye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TESVİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tesviye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tesviye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tesviye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düz duruma getirme, düzleme

- Ödeme, verme

- Hükûmetçe bir yere gönderilen erlere verilen ve bilet yerine geçen kâğıt



TESVİYE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tesviye etmek



TESVİYE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tesviye aleti, tesviyeruhu

