Tetebbu ne demek, TDK'ya göre Tetebbu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tetebbu ne demek? Tetebbu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tetebbu kelimesi. Peki tetebbu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tetebbu nedir, tetebbu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TETEBBU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tetebbu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tetebbu kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tetebbu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şeyi iyice inceleme, onunla ilgili bilgi edinme, araştırma



TETEBBU KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tetebbu etmek

