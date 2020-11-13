Tevatür nedir? Tevatür ne demek? TDK sözlük anlamı

Günlük yaşamda çevremizde ilk kez duyduğumuz kelimelerin anlamına kolaylıkla internet ortamında ulaşabiliriz. Televizyonda ve ya arkadaş ortamında kulağımıza gelen bazı kelimeleri hiç duymadığımız için ilginç gelebilir ve anlamını öğrenmek için araştırma yapabiliriz. Son dönemlerin en çok merak edilen kelimesi Tevazür'ün anlamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEVATÜR NEDİR, NE DEMEK?

Tevatür çok yaygın söylenti demektir. Tevatür, bir haberin ağızdan ağza yayılması, yaygın söylenti anlamına gelir.

TDK'YE GÖRE TEVATÜR ANLAMI

Tevatür kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.

Tevatür kelimesi Arapça kökenlidir.

Tevatür kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Bir haberin ağızdan ağıza yayılması, yaygın söylenti

- Bir haberi, yalan olarak söylenmiş bir söz üzerine birleşmeleri mümkün olmayan ve her zaman kendilerine güvenilen kimselerin bildirmeleri

TEVATÜR KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Eğer bu derece tevatür olmamış olsaydı, bu alışverişten çoktan vazgeçecekti.