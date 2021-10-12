Tevekkel ne demek, TDK'ya göre Tevekkel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tevekkel ne demek? Tevekkel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tevekkel kelimesi. Peki tevekkel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tevekkel nedir, tevekkel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEVEKKEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tevekkel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tevekkel kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tevekkel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Her şeyi oluruna bırakan



TEVEKKEL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tevekkel adam.

