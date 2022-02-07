Ettiği laflar Rıdvan Dilmen'e pahalıya patladı! TRT Spor kapının önüne koydu! Deneyimli gazeteciden gündemi sarsacak iddia!11 Şubat 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu cuma BİM'de neler var? 11 Şubat BİM fırsat ürünleriTellak ne demek, TDK'ya göre Tellak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tansu Çiller yeniden siyasete mi dönüyor? Parti kuracağını iddia ettiği İYİ Partili Koray Aydın'ı yalanladı: "Parti kurmak gibi bir kararım yok"ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 7 Şubat 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm CANLI, tek parça izle YouTubeSergen Yalçın lige geri mi dönüyor? Tecrübeli hoca için harekete geçtilerRagıp Kutay Karaca kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ragıp Kutay Karaca'nın biyografisiOtomasyon Sistemleri Programcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika | MHP lideri Bahçeli son noktayı koydu: Cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da sayın Erdoğan'dırMercek bulutu nedir? Nasıl oluşur? Mercek bulutu nerede görüldü?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Tevhit Ehli ne demek, TDK'ya göre Tevhit Ehli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tevhit Ehli ne demek, TDK'ya göre Tevhit Ehli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tevhit Ehli kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tevhit Ehli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tevhit Ehli nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tevhit Ehli kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tevhit Ehli ne demek, TDK'ya göre Tevhit Ehli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tevhit ehli ne demek? Tevhit ehli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tevhit ehli kelimesi. Peki tevhit ehli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tevhit ehli nedir, tevhit ehli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TEVHİT EHLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tevhit ehli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tevhit ehli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Allah'ın birliğine inananlar

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT