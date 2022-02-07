Tevhit Ehli ne demek, TDK'ya göre Tevhit Ehli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tevhit ehli ne demek? Tevhit ehli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tevhit ehli kelimesi. Peki tevhit ehli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tevhit ehli nedir, tevhit ehli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEVHİT EHLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tevhit ehli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tevhit ehli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Allah'ın birliğine inananlar

