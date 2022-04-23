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Tevkif ne demek, TDK'ya göre Tevkif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tevkif kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tevkif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tevkif nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tevkif kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tevkif ne demek, TDK'ya göre Tevkif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tevkif ne demek? Tevkif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tevkif kelimesi. Peki tevkif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tevkif nedir, tevkif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TEVKİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tevkif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tevkif kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tevkif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Durdurma
- Bir suç dolayısıyla birini tutuklama

TEVKİF KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tevkif etmek

TEVKİF KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tevkifhane

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