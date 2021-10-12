Tevkil ne demek, TDK'ya göre Tevkil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tevkil ne demek? Tevkil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tevkil kelimesi. Peki tevkil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tevkil nedir, tevkil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEVKİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tevkil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tevkil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tevkil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Vekil etme



TEVKİL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tevkil etmek

