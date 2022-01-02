Tevsik ne demek, TDK'ya göre Tevsik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tevsik ne demek? Tevsik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tevsik kelimesi. Peki tevsik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tevsik nedir, tevsik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEVSİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tevsik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tevsik kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tevsik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belgeleme



TEVSİK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tevsik etmek

