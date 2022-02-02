Tevziat ne demek, TDK'ya göre Tevziat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tevziat ne demek? Tevziat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tevziat kelimesi. Peki tevziat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tevziat nedir, tevziat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEVZİAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tevziat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tevziat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tevziat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dağıtmalar, üleştirmeler

