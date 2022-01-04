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Tezene ne demek, TDK'ya göre Tezene kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tezene kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tezene ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tezene nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tezene kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tezene ne demek, TDK'ya göre Tezene kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tezene ne demek? Tezene TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tezene kelimesi. Peki tezene ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tezene nedir, tezene kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TEZENE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tezene kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tezene kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre tezene kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mızrap

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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