Tezhip ne demek, TDK'ya göre Tezhip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tezhip ne demek? Tezhip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tezhip kelimesi. Peki tezhip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tezhip nedir, tezhip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEZHİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tezhip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tezhip kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tezhip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama

- Süsleme, bezeme

