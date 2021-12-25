Tezkire ne demek, TDK'ya göre Tezkire kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor (canlı yayın)2022 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Kimya Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111610758Asgari ücret zammını bilen Cem Küçük, emekliler için güzel haberi verdi: Emekliye çok iyi zam gelecek! İşte gelecek zam oranı2022 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Çevre Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111610679Moka ne demek, TDK'ya göre Moka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İBB'de büyük skandal! İşe giren DİYADER üyeleri, maddi yardımları PKK'lı teröristlerin ailelerine vermiş2022 Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111490170Erzurumspor – Denizlispor maçı canlı izle | Erzurumspor – Denizlispor TRT Spor canlı yayın izle linkiYılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu net konuştu, vatandaşları uyardı
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Tezkire ne demek, TDK'ya göre Tezkire kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tezkire ne demek, TDK'ya göre Tezkire kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tezkire kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tezkire ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tezkire nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tezkire kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tezkire ne demek, TDK'ya göre Tezkire kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tezkire ne demek? Tezkire TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tezkire kelimesi. Peki tezkire ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tezkire nedir, tezkire kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TEZKİRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tezkire kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tezkire kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tezkire kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Divan şairlerinin hayatlarını ve şiirlerini genellikle öznel bir bakış açısıyla değerlendiren eser

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT