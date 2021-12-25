Tezkire ne demek, TDK'ya göre Tezkire kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tezkire ne demek? Tezkire TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tezkire kelimesi. Peki tezkire ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tezkire nedir, tezkire kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEZKİRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tezkire kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tezkire kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tezkire kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Divan şairlerinin hayatlarını ve şiirlerini genellikle öznel bir bakış açısıyla değerlendiren eser

