Tezyif ne demek, TDK'ya göre Tezyif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tezyif ne demek? Tezyif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tezyif kelimesi. Peki tezyif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tezyif nedir, tezyif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEZYİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tezyif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tezyif kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tezyif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şeyi değersiz, adi, bayağı, aşağılık göstermeye çalışma, küçültmek isteme

- Alay etme, eğlenme



TEZYİF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Biz, ancak her vesile ile bize yapılan yersiz hakaretlere, istihfaf ve tezyiflere layık olmadığımızı söylüyoruz.



TEZYİF KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tezyif etmek

