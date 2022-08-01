TFF 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak 2022 -2023 ? 1.Lig maçlarını TRT verecek mi? Yayın hakları kimde?

TFF 1.Lig'in başlamasına kısa bir süre kala maçların hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Bu kapsamda 2022 - 2023 sezonundaki maçları TRT'nin verip vermeyeceği futbolseverlerin odağında yer alıyor. Peki TFF 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak, maçları TRT verecek mi?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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TFF 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak 2022 -2023 ? 1.Lig maçlarını TRT verecek mi? Yayın hakları kimde?

Yaz transfer sezonu devam ederken liglerde futbol heyecanı yeniden başlıyor. Bu kapsamda TFF 1.Lig'in başlamasına kısa bir süre kaldı. 38. haftalık maratonun hangi kanalda futbolseverlerle buluşacağı da belli oldu. Bunun üzerine futbolseverler de 1.Lig maçlarını TFF'nin verip vermeyeceğini ve yayın haklarının kimde olduğunu merak ediyor. Peki TFF 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak 2022 -2023 ?

TFF 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak 2022 -2023 ? 1.Lig maçlarını TRT verecek mi? Yayın hakları kimde?

TFF 1. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK 2022 -2023 ?

2022 - 2023 futbol sezonunda TFF 1.Lig maçları BeIN Sports kanallarından şifreli ve TRT kanallarından şifresiz olarak ekrana gelecek.

1.LİG MAÇLARINI TRT VERECEK Mİ? YAYIN HAKLARI KİMDE?

Süper Lig'in yayın hakları BeIN Sports'a verilmişti. TRT ile BeIN Sports arasında yapılan anlaşmayla TRT, 1.Lig maçlarının yayın haklarını aldı. Böylece maçlar TRT kanallarından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu maçları TRT'den rahatlıkla izleyebilecek.

TFF 1. Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak 2022 -2023 ? 1.Lig maçlarını TRT verecek mi? Yayın hakları kimde?

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