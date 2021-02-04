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  3. TFF 1. Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de heyecan 20. hafta ile devam ediyor. Ligde bu hafta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 20. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

5 Şubat Cuma:

19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

6 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Menemenspor: Murat Erdoğan

16.00 Eskişehirspor-Altay: Burak Pakkan

16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor: Emre Kargın

7 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Yiğit Arslan

16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor: Yasin Kol

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç

8 Şubat Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Bursaspor: Mert Güzenge

Onur Çelik
Spor Editörü
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