TFF 1. Lig'de 20'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını şu hakemler yönetecek:
Bugün:
19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu
Yarın:
13.30 Tuzlaspor-Menemenspor: Murat Erdoğan
16.00 Eskişehirspor-Altay: Burak Pakkan
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor: Emre Kargın
7 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Yiğit Arslan
16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor: Yasin Kol
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç
8 Şubat Pazartesi:
19.00 Giresunspor-Bursaspor: Mert Güzenge