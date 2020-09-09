Türkiye'de 2020-2021 futbol sezonu yaklaşırken, döneme damga vuracak bir anlaşma imzalandı. Uzun yıllardır yayıncısı bulunmayan TFF 2. Lig ve 3. Lig maçları, TFF ile imzalanan sponsorluk anlaşması sonucunda Misli.com üzerinden naklen izlenebilecek. Bu anlaşmanın ardından taraftarlar, 2.Lig ve 3.Lig ne zaman başlıyor? Nerede yayınlanacak? Misli.com nasıl izlenir? Sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

TFF 2. LİG VE 3. LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her yıl büyük bir heyecanla takip edilen 2. Lig ve 3. Lig, bu yılda yine aynı heyecanla taraftarlar tarafından izlenecek. Ancak koronavirüs önlemleri nedeniyle maçlar, seyircisiz oynanacak. TFF'nin aldığı karara göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 19-20 Eylül 2020 tarihlerinde başlayacak.

2. LİG VE 3. LİG NEREDEN İZLENİR?

Milyonlarca taraftarın takip ettiği 2. Lig ve 3. Lig maçları, bu sezondan itibaren Misli.com üzerinden naklen yayınlanabilecek. Koronavirüs önlemleri nedeniyle stada gidemeyecek olan taraftarlar için bu sevindirici haberi, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören verdi.

Nihat Özdemir anlaşmayı bu şekilde duyurdu:

"Bunu nihayet yasal elektronik bayi Misli.com ile gerçekleştiriyoruz. Bu işbirliği ile 2 önemli adımı birlikte atıyoruz. Yeni isim sponsorumuz misli.com oldu. Misli.com ile ayrıca yayın hakları anlaşmasını sağladık."

Yıldırım Demirören'e sorulan haftada kaç maç yayınlanacağı sorusu ise, "Kaç maç yayınlanacağına henüz karar vermedik. Şehirlere ve statların konumuna göre bunu daha sonra belirleyeceğiz. Misli.com uygulamasını indirenler yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilecek." yanıtını aldı.

MİSLİ.COM NASIL İZLENİR?

Misli.com'dan maçları izlemek isteyen taraftarlar, Misli.com'a üye olarak karşılaşmaları ücretsiz bir şekilde izleyebilecek. Bunu yapmak için Misli.com uygulamalarını indirebilir ya da Misli.com'un internet sitesine gidebilirsiniz.