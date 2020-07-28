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  3. TFF 2. Lig'de finalin adı: Tuzlaspor-Manisa FK

TFF 2. Lig'de finalin adı: Tuzlaspor-Manisa FK

TFF 2. Lig'de üst lige yükselecek takım bugün oynanacak final maçıyla belli oluyor. Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor'un, Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor'un ardından 1. Lig'e çıkacak son takım bugün belli olacak. Play-Off finalinde, Tuzlaspor ile Manisa FK karşılaşacak.

TFF 2. Lig'de finalin adı: Tuzlaspor-Manisa FK

TFF 2. Lig Play-Off maçlarında sona gelindi. Finale yükselen Tuzlaspor ve Manisa FK bugün oynanacak son maç ile kaderlerini belirleyecek. Kırmızı Grup’ta Bandırmaspor’un, Beyaz Grup’ta Samsunspor’un ardından TFF 1. Lig’e yükselecek son takım, TFF 2. Lig play-off finaliyle belli olacak. 

Tuzlaspor ve Manisa FK tarihlerinde ilk kez 1. Lig için mücadele edecek. 

TFF 2. Lig'de finalin adı: Tuzlaspor-Manisa FK

GEÇEN SENENİN ÇEYREK FİNALİSTLERİ BU SENE FİNALDE

Tuzlaspor ile Manisa FK arasında Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.Galip takımın gelecek sezon TFF 1. Lig'de yer alacağı final maçında mücadele edecek Tuzlaspor, çeyrek finalde GMG Kastamonuspor'u 1-0, yarı finalde Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup etti.

Manisa FK ise çeyrek finalde İnegölspor'u 3-0, yarı finalde ise Sancaktepe FK'yi 1-0'lık skorla geçerek finale kaldı.Daha önce hiç TFF 1. Lig'de yer almayan iki takım, geçen sene TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde karşılaşmıştı. Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın çalıştırdığı Manisa FK, Tuzlaspor'u elemişti.

Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. 

TFF 2. Lig'de finalin adı: Tuzlaspor-Manisa FK

MUHTEMEL 11'LER

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Can Otman, Bülent Uzun, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Göksü Türkdoğan, Muhammed Akarslan, Kemal Tokak, Batuhan Karadeniz, Samet Asatekin, Burak Asan

Manisa FK: Sertaç Çam, Zafer Kurşunlu, Emir Alagöz, Nizamettin Çalışkan, Onur Kolay, Umut Kaya, Serdar Deliktaş, Ali Çamdalı, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Ömer Kahveci 

Onur Çelik
Spor Editörü


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