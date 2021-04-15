TFF 3. Lig'inde heyecanlı karşılaşma: Adıyaman 1954 Spor, Silivri Spor'u 2-1 yendi
TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele devam ediyor. Karşı karşıya gelen Adıyaman 1954 Spor, Silivri Spor'u 2-1 yendi.
TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, Silivri Spor'u 2-1 yendi. Adıyaman 1954 Spor, Silivri Spor'u ağırladı. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Gökhan Özbulut yönetti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan maçın 18. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Cafercan Aksu'un attığı gol ile maç 1-0 oldu. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maç 1-0 tamamlandı.
Oldukça çekişmeli geçen maçın 56. Dakikasında Silivri Spor oyuncusu Muhammet Sait Özvardar'ın topu kale fileleriyle buluşturmasıyla maç 1-1 oldu. Maçın 83. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Mehmet Küçükdurmuş'un attığı gol ile maç 2-1 oldu. Uzatmalarda da gol olmayınca maç 2-1'lik skor ile sona erdi
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı