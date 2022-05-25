TFF açıkladı! 2022-2023 sezonu transfer ve tescil dönemi tarihleri belli oldu! İşte transfer döneminin başlayacağı tarih...

2021- 2022 yılı futbol sezonunun tamamlanması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yeni sezonunun transfer ve tescil döneminin tarihlerini belirledi. TFF'den yapılan açıklamaya göre 1.Tescil dönemi 17 Haziran'da başlayacak, 8 Eylül'de sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayacak, 8 Şubat 2023 tarihinde erecek.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi."