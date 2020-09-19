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  3. TFF açıkladı: 6 hakemin koronavirüs testi pozitif!

TFF açıkladı: 6 hakemin koronavirüs testi pozitif!

Türkiye Futbol Federasyonu, 4 klasman hakemi ile 2 klasman yardımcı hakeminin koronavirüs PCR testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF açıkladı: 6 hakemin koronavirüs testi pozitif!

TFF'den yapılan açıklamada, "Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.
 
Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.
 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan hakemlerin isimleri açıklanmazken, Süper Lig'de maçların ertelenmesini gerektiren bir durumun olduğu da söylenmedi. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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