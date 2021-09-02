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TFF açıkladı! Süper Lig'de 4 ile 16'ncı hafta arasındaki fikstür belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 4 ile 16'ncı haftası arasında oynanacak karşılaşmaların tarihlerini duyurdu.

TFF açıkladı! Süper Lig'de 4 ile 16'ncı hafta arasındaki fikstür belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 4 ile 16'ncı haftası arasında oynanacak karşılaşmaların tarihlerini açıkladı.

Süper Lig'in 4. haftasındaki Trabzonspor - Galatasaray maçı 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Süper Lig'in 9. haftasındaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

İşte 4'üncü haftanın fikstürü...

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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