TFF açıkladı! Süper Lig'de 4 ile 16'ncı hafta arasındaki fikstür belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 4 ile 16'ncı haftası arasında oynanacak karşılaşmaların tarihlerini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 4 ile 16'ncı haftası arasında oynanacak karşılaşmaların tarihlerini açıkladı. Süper Lig'in 4. haftasındaki Trabzonspor - Galatasaray maçı 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Süper Lig'in 9. haftasındaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. İşte 4'üncü haftanın fikstürü... Berkem Temizel Gece Editörü