TFF açıkladı | Süper Lig'de görev alacak hakemler belli oldu

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de görev alacak hakem listesi açıklandı. TFF bu açıklamayı resmi sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada " MHK Talimatında değişiklik yapıldı, Hakem ve Gözlemci Klasmanları belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 01.07.2021 tarihli toplantısında Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nda değişiklik yapılmasına karar verdi. MHK Talimatı'ndaki değişiklikler doğrultusunda Merkez Hakem Kurulu, 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı." ifadelerine yer verildi.

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