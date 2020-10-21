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  3. TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayıncı kuruluşa ihtarname gönderildi

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayıncı kuruluşa ihtarname gönderildi

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantının ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş ile anlaşamadıklarını belirtti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayıncı kuruluşa ihtarname gönderildi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Maalesef şu ana kadar beIN Sports ile anlaşmaya varamadık. beIN Sports'un TFF ile yapmış olduğu sözleşmenin tüm maddelerine uymasını bekliyoruz. Bununla ilgili ihtarnameyi de TFF göndermiş bulundurmaktadır.

MAÇLAR SEYİRCİLİ OYNANACAK MI?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, maçların seyircili oynanıp oynanamayacağına ilişkin yaptığı açıklamada ise "Localarda taraftar almaya başladık ancak bu yeterli değil. İstediğimiz, UEFA'nın da isteği olan yüzde 30 kapasiteyle oynamak istiyoruz. Başakşehir ve Sivasspor 'un gelecek hafta Avrupa maçları var. Bu maçların ve milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını istiyoruz." dedi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir bunun için Sağlık Bakanlığı'na talepte bulunduklarını da ifade etti.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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