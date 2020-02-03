Nihat Özdemir kimdir? Nihat Özdemir istifa mı etti?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, görevinden istifa ettiği yönündeki iddialar üzerine açıklamalarda bulundu.

Özdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada istifa etmediğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

5 Nisan 1950 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Lise tahsiline kadar Diyarbakır'da yaşayan Özdemir aslen Bitlislidir. 1967 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

Mezun olduktan sonra okulda asistan olarak çalıştı. Daha sonra Ege Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Bu sırada yanında olan arkadaşı Sezai Bacaksız ile Limak Holding'in temellerini attı.

1976 yılında LİMAK İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi Sezai Bacaksız ile kurmuştur.

1990 yılında Ankara Sanayi Odası Meclis Başkanlığı yaptı. 1995-1996 yılları arasında Fenerbahçe takımının yönetimine girdi. 2000 senesinden itibaren Aziz Yıldırım ile birlikte çalışmaya başladı.

LİMAK şirketler grubu; turizm, enerji, çimento, havalimanı, gıda ve liman işletmeciliği sektörleri üzerinde çalışıyor.

1 Haziran 2019'da tek aday olarak girdiği TFF Başkanlık Seçimi'nde 179 oy olarak federasyonun 42. başkanı oldu.

LİMAK Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Özdemir aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübünün eski 2. başkanıdır. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin başkanlığını da yapmış olan Özdemir, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır. Nihat Özdemir, Gülseren Özdemir ile evlidir. Batuhan Özdemir isminde oğlu ve Ebru Özdemir isminde bir kızı vardır.