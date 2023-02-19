TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Mart tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi, tüm yaşamı etkilediği gibi futbolu da etkiledi. Deprem felaketi nedeniyle 18 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılan ikinci transfer dönemi bir kez daha uzatıldı.

TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan yazılı açıklamada, tescil döneminin 5 Mart'a kadar uzatıldığı bildirildi.

TFF'nin açıklamasında, "Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 2022 - 2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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