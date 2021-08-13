Yaz sezonu ile birlikte ligimizdeki futbol heyecanına ara verilmişti. TFF tarafından önümüzdeki sezonda seyirci yasağının kalkmasının duyurulmasıyla birlikte taraftarlar yeni sezonu merakla bekliyor. Tuttuğu takımın maçlarını izlemek isteyen taraftarlar internette TFF lig maçları hangi kanalda, nerede yayınlanacak? Sorularının yanıtını arıyor. İşte cevaplar...

TFF LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, NEREDE YAYINLANACAK?

SÜPER LİG

Süper Lig'in yayın hakları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Beinsports'un elinde bulunuyor. Bu kapsamda Süper Lig'deki tüm maçlar Beinsports'un kanallarından şifreli olarak yayınlanacak. Bu kanalları izleyebilmek için üyelik satın almak gerekiyor. Beinsports'un maç yayını yaptığı 4 kanal bulunmaktadır.

BeinSports 1 Digiturk 77. kanalda

BeinSports 2 Digiturk 78. kanalda

BeinSports 3 Digiturk 79. kanalda

BeinSports 4 Digiturk 80. kanalda hizmet vermektedir.

TFF 1. LİG

TFF 1. lig maçları TRT Spor'dan şifresiz olarak izlenebilmektedir