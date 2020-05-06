TFF Süper Lig için kararını verdi! Liglerin başlama tarihi belli oldu

Yaşanan pandemi krizinden liglerin nasıl çıkacağına dair kritik toplantı sonuç verdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamaya göre ligler 12 Haziran'da başlayacak.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin ardından TFF bu sabah toplandı. Kritik buluşmada TFF, Süper Lig ve diğer liglerin haziran ayında seyircisiz başlaması yönünde karar aldı.

Liglerde kalan haftalardaki maçlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanmasına yönelik hazırladığı "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne uygun şekilde gerçekleşecek.

Nihat Özdemir'in açıklamalarından satırbaşları...

Pandemi ile savaşımızda her gün daha iyiye doğru gidiyoruz. Mücadeleyi asla bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor.

Yaşanan bu süreçten Türk Futbolu da haliyle etkilendi. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçları seyircisiz oynattık ilk ölümün ardından ise maçları erteledik.

TFF olarak virüse karşı kararlı mücadelemizle epey yol aldık. Futbola dönüş için de sağlık kurulumuz önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Bu güne dek en sağlıklı şekilde liglerimizin tamamlanması yönünde çaba gösterdik. Hep Türk Futbolu'nun selametini düşünerek hareket ettik.

Yönetim Kurulu olarak toplantımızı yaptık, görevimizin zorluğunu biliyoruz. Tüm şartları göz önünde bulunduruarak bir yol haritası çizdik.

Şimdilik olmak kaydıyla ertelenen tüm profesyonel liglerimiz ve amatör liglerimizi 12-13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık.

Liglerin hangi şartlarda oynanacağı bakanlıkla planlanacak.

Liglerimizi en güzel şekilde temmuz ayı sonunda tamamlayacağız, kupaları da saha içerisinde vereceğiz. İnşallah ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaparak sezonu kapatacağız. Aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyorum.

Elimizde 10 ayrı senaryo var. Bu senaryoyu Sağlık Bakanlığı ile paylaştık. Bilim Kurulu'nun bize vereceği sistem içerisinde ligleri başlayıp bitirmeyi planlıyoruz. Ankaragücü'nde bir virüs tespit edildi ama yoluma Bilim Kurulu kararları çerçevesinde devam edeceğiz. Kendi başımıza karar alarak yola devam etmiyoruz. TFF Sağlık Kurulu ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, futbolun nasıl oynanacağını belirleyecek.

Devletimizin tüm kurullarının desteğiyle sezonu tamamlamayı düşünüyoruz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır ama yeni dönemi de fırsata çevirmeliyiz. İnşallah liglerimizi en güzel şekilde Temmuz ayında sonlandıracağız. Ağustos ayı sonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacağız. Hiçbir virüse meydanı bırakmayacağız.

Lig oynanırken bir oyuncuda corona virüsü çıkarsa, ligi durdurmak gibi bir plan yok. İnşallah bunu yaşamayız. Sağlık Kurulu ile yeni sistemde maçların nasıl oynanacağına dair protokolü yayınlarsa ve kulüpler uyarsa, kimsenin bu virüse yakalanacağını düşünmüyorum. Bunlara rağmen virüs olay olursa, durumu o gün Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu ile yeniden değerlendireceğiz.

Virüsten dolayı tüm kulüplerimizin gelirleri azalmakta.

Harcama limitleri konusunda da çalışmalar devam ediyor. Virüs olayından dolayı kulüplerin geliri azalıyor. Reklam gelirleri yok, maçlar bundan sonra da seyircisiz oynanacak, sponsorlar azalıyor, tüm bunların kapsamında kulüplerin geliri düşüyor. Yeni harcama limitleri için Lisan Kurulumuz çalışıyor.

Yayıncı kuruluş ile 2 yıl daha sözleşmemiz devam etmekte. Hedefimiz beIN Sports ile olan 5 yıllık süreci tamamlamak. Tüm şirketlerde olduğu gibi beIN Sports da gelir kaybına uğramıştır. Onlar da ligin bir an başlamasını istiyorlar. Görüşmelerimiz devame diyor. Yolumuza beIN Sports ile yürümek istiyoruz.

Sezonu 26 Temmuz'da bitirmek ana hedefimiz. Toplamda 7 hafta sonu, 1 hafta içi olacak şekilde haftaları planladık. Yeni sezon için çalışma yapmadık ama Ağustos ayında tatil dönemi olarak düşünüyoruz.

Maçları tek şehirde oynamak gündemimize gelmedi. Kulüplerin %73'ü liglerin oynanmasını istemiyor.

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