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TFF, yayıncı kuruluşun ödemelerin tamamını yapmadığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Digiturk beIN Media Group'un bugüne dek oynanan maçlarla ilgili ödeme yaptığı yönündeki beyanatının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

TFF, yayıncı kuruluşun ödemelerin tamamını yapmadığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çok açık bir şekilde bilinmesini isteriz ki, 2020-2021 sezonu yayın hakları bedeli üzerinde prensip olarak varılan ve kamuoyunda da yer alan tutar göz önünde bulundurulduğunda dahi Digiturk beIN Media Group, 2020-2021 sezonuna ilişkin ana sözleşme hükümlerine göre yapması gereken ödemelerin tamamını ifa etmemiştir." 

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Digiturk beIN Media Group'un bugüne dek oynanan maçlarla ilgili ödeme yaptığı yönündeki beyanatının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla henüz üzerinde mutabakat sağlanmamış olmasına rağmen yayıncı kuruluşun açıklamasında belirtmiş olduğu 'Digiturk, 2020-2021 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF'ye tam olarak ödemiştir' yönündeki açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm taraflar açısından büyük hassasiyet taşıyan konu Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve hukuk çerçevesinde federasyonumuz tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirilmekte olup gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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