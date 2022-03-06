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  3. TFF'den maç sonrası inceleme kararı! O paylaşımlar için harekete geçildi!

TFF'den maç sonrası inceleme kararı! O paylaşımlar için harekete geçildi!

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medyada yer alan asılsız iddialarla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

TFF'den maç sonrası inceleme kararı! O paylaşımlar için harekete geçildi!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Kritik müsabakada iki ekip sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılırken, sosyal medyada özellikle hakem Zorbay Küçük ile ilgili olarak çeşitli yorumlarda bulunuldu.. Konuyla ilgili açıklama yapan TFF, resmi ve gayri resmi sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımların ve asılsız iddiaların incelemeye alındığını açıkladı.

TFF'den maç sonrası inceleme kararı! O paylaşımlar için harekete geçildi!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GENİŞ KAPSAMLI İNCELEME BAŞLATILDI"

"TFF olarak Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında, resmi ve gayri resmi sosyal medya hesaplarında yer alan asılsız iddialarla ilgili, gerek kendi Hukuk Kurullarımız tarafından, gerekse 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç teşkil eden durumlara ilişkin, geniş kapsamlı inceleme başlatılmıştır.

TFF'den maç sonrası inceleme kararı! O paylaşımlar için harekete geçildi!

"SAĞDUYULU OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Üyelerine ve atadığı görevlilerine karşı yapılan, kabul edilemez suçlamalar nedeniyle, 6222'ye aykırı inceleme ve işlemler için de Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz.

Bu vesileyle, bir kez daha tüm futbol kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla."

TFF'den maç sonrası inceleme kararı! O paylaşımlar için harekete geçildi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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