TFF'den Sörloth'a 1 maç ceza! Sivasspor maçında oynuyor

Türkiye Süper Ligi'nin 21'nci haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında rakibine karşı sportmenliğe aykırı hareket eden Trabzonsporlu Sörloth'un cezası belli oldu. İkili mücadele sırasında Baiano'nun sert müdahalesine sinirlenen Norveçli oyuncu, rakibinin üzerine giderek itmişti.

Pozisyonda ilk önce sarı kart gören Sörloth, daha sonra VAR incelemesi ile doğrudan kırmızı kart gördü. Bu maçın ardından Sörloth'un alacağı ceza tartışılırken, TFF cezayı 1 maç olarak belirledi. Kupada bu akşam Erzurumspor'a karşı mücadele edecek olan Trabzonspor'da yıldız oyuncu ligin 22'nci haftasındaki kritik Sivasspor maçında forma giyebilecek.