TFF'den yabancı kuralı açıklaması! 8'i sahada 6'sı kulübede 14 yabancı futbolcu olacak

TFF, yeni sezonda uygulanacak olan yabancı kuralı hakkında açıklama yaptı. Takımlar kadrolarında 14 yabancı bulundurabilecek, bu yabancılardan 8'i ise ilk 11'de yer alabilecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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TFF'den yabancı kuralı açıklaması! 8'i sahada 6'sı kulübede 14 yabancı futbolcu olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 8 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan “Süper Lig Futbolcu Uygunluğu” hakkında açıklama yaptı. Açıklamada yapılan haberlerin ardından kamuoyunun bilgilendirilmesinin gerekli olduğu belirtilerek," 2022-2023 sezonu öncesinde “Süper Lig Futbolcu Uygunluğu” kuralı hakkındaki çalışmalar ve Kulüpler Birliği ile yapılan istişareler sonucunda, 2022-2023 sezonu için 7 yabancı uyruklu futbolcunun sahada aynı anda yer alması kuralı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da 8 yabancı uyruklu futbolcunun aynı anda sahada olmasına izin verilecek şekilde değiştirilmiştir. Yönetim Kurulumuzun bu kararı, Kulüpler ve kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştır." denildi.

TFF'den yabancı kuralı açıklaması! 8'i sahada 6'sı kulübede 14 yabancı futbolcu olacak

REZERV LİG

Açıklamada Rezerv Lig uygulamasının başlayacağı anımsatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Yine Rezerv Lig uygulamasının başlayacağının da duyurulması ile kulüplerimizin talebini değerlendiren Yönetim Kurulumuz, gerek Rezerv Lig ihtiyaçları gerekse kulüplerimize daha uygun ücretlerle genç oyuncu alıp yetiştirerek ileride bunlardan gelir elde etme şansı tanımak için, U14 dâhil milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 21 yaş ve altı 3 yabancı uyruklu futbolcu transferine imkân tanımıştır. "

TFF'den yabancı kuralı açıklaması! 8'i sahada 6'sı kulübede 14 yabancı futbolcu olacak

"21 YABANCI UYGULAMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

21 yabancı futbolcu uygulamasının söz konusu olmadığı kaydedilen açıklamada kuralın detayları anlatılarak şunlar kaydedildi:

"Kulüplerimizle ortak yapılan uyumlu çalışmalar neticesinde, 21 yaş ve altı üç yabancıya ilişkin;

- Ülkesinin U21 veya A Milli takımlarında toplamda en az 3 defa oynamış olmak,

- FIFA’nın 23.06.2022 tarihinde ilan ettiği dünya sıralaması listesinde ilk 20 sırada bulunan ülke federasyonlarının en üst veya bir alt liglerinde toplamda 25 maçtan fazla süre almış olmak kriterleri revize edilmiştir.

Dolayısıyla Federasyonumuzun kulüplerimizle ortak çalışmalar sonucunda aldığı karara göre, 21 yabancı uygulaması söz konusu değildir.

TFF'den yabancı kuralı açıklaması! 8'i sahada 6'sı kulübede 14 yabancı futbolcu olacak

Geçtiğimiz sezonki gibi aynı anda sahada en fazla 8 yabancı, bununla birlikte yedek kulübesinde de en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu bulunabilecektir.

Ayrıca Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan mutabakat sonucunda kulüplere; 35 kişilik A Takım listesine 14 yabancı uyruklu futbolcu ve buna ilaveten 21 yaş altı 3 olmak üzere toplamda 17 yabancı uyruklu futbolcuyu yazma hakkı verilmiştir. "

Açıklamada Türk futbolunun marka değeri ve kalitesini yükseltmek hedefiyle görevini yapan Türkiye Futbol Federasyonunun futbolun tüm paydaşları ile birlikte bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

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